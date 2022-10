Lazio, verso lo Sturm Graz: la Uefa ricorda una prodezza di Milinkovic- VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

È iniziato il countdown per la sfida di Europa League tra Sturm Graz e Lazio, in programma nel tardo pomeriggio alle 18:45. C’è attesa e curiosità per la gara, di conoscere l’undici che Sarri schiererà in campo dal primo minuto e soprattutto di vedere in che modo i biancocelesti vi approcceranno visto quanto accaduto in Danimarca. Bisognerà aspettare ancora qualche ora prima di conoscere le decisioni del tecnico, nel frattempo la Uefa ha deciso di accompagnare i tifosi verso il match con un video in cui il protagonista è Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista al momento non è dato come candidato a una maglia da titolare, ma questo non significa che non possa cambiare qualcosa anche a gara avviata.

