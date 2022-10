Graz, l'attesa dei laziali nella città più "italiana" d'Austria - FOTO

GRAZ - Laziali in giro per la città. Quasi mille tifosi a Graz, seconda città austriaca per numero di abitanti (quasi 240mila). La definiscono “la città più italiana tra quelle fuori dall’Italia”. Vero a metà. Il barocco si mischia allo stile rinascimentale. Da qualche anno Graz è entrata a far parte delle Cities of Design (come Berlino, Seoul, Shanghai e Montreal): qua e là qualche palazzo moderno, a forma di sottomarino o cubica. Contemporaneamente un occhiolino alla modernità e un colpo all’occhio. Hauptplatz, la piazza principale, centro di commercio durante il Medioevo, accoglie i supporter biancocelesti. Oggi pomeriggio ci sarà lì il raduno che precederà la camminata verso il Stadion Graz-Liebenau. Più o meno 35 minuti di marcia. Sono le ultime ore per godersi le vie della città. Consigliano gli esperti, tra le esperienze tra provare c’è il “Museo della percezione”: immersi nel buio totale e nell’acqua salina, si riflette a fondo sul proprio stato d’animo. Non deve averne bisogno la Lazio: ha avuto diverse settimane per pensare a come rimediare alla figuraccia in Danimarca.