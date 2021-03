Lazio, Vieri: "Le batoste in Champions aiutano a migliorare"

Attraverso una diretta sulla sua Bobo Tv, Christian Vieri ha detto la sua sulla Lazio e sul percorso tortuoso che i biancocelesti hanno affrontato in Champions League: "La Champions è importante, conquistata dopo 20 anni. Contro Bayern e Real si rischiano di prendere un sacco di reti, ma Lazio e Atalanta non si devono buttare giù per queste sconfitte. Le batoste aiutano a migliorare, per giocare liberamente come fa l’Atalanta ".

Lazio, con il Crotone possibile mini turn over e due ritorni importanti

Lazio - Crotone, probabili formazioni: Strakosha spera nel ritorno tra i pali

TORNA ALLA HOME PAGE