Lazio, visita speciale per Felipe Anderson: direttamente dall’Italia…- FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Non appena è terminata la stagione Felipe Anderson ha fatto ritorno in patria. È volato in Brasile dalla sua famiglia e dalla fidanzata Lohanne, ormai futura moglie. In questi giorni di vacanza, Pipe ha ricevuto una visita speciale direttamente dall’Italia. Lo hanno raggiunto i suoi amici: lo Chef Giuseppe Di Iorio, il preparatore Alessandro Fonte e il team manager Stefan Derkum. La sua “famiglia italiana”, l’ha definita così il brasiliano sui social dove ha condiviso alcuni scatti dei momenti trascorsi insieme: prima a tavola e poi in palestra per allenarsi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, Provedel verso il rinnovo: le parole dell'agente...

Calciomercato Lazio | Fabiani si allontana: si muove anche il Catania per il ds