Lazio, weekend positivo per il settore giovanile: una sola sconfitta

Weekend che si può definire positivo per il Settore Giovanile della Lazio. Tre vittorie e una sconfitta, prestazioni coronate soprattutto da tre primati in classifica. Vince la Primavera di Menichini, che si è sbarazzata del Pescara per 2 a 1. Vola Rocchi con la sua Under 15, che batte il Sassuolo confermandosi capolista. Primo posto anche per l’Under 16 di Alboni, che supera i neroverdi per 3 a 2. Perde invece l’Under 17 di Ruggeri contro il Genoa, che forte del fattore ‘casa’ si impone per 3 a 1. Di seguito i risultati:

PRIMAVERA1, 2^giornata, All: Leonardo Menichini

LAZIO -PESCARA 2-1

Sabato 21 settembre 2019 ore 15:00, Campo F. Gianni di via di San Basilio

LA CLASSIFICA, 2^ Giornata: Atalanta 6, Lazio 6,Inter 6, Genoa 4, Cagliari 4, Roma 3*, Fiorentina 3, Napoli 3. Sampdoria 3, Bologna 3, Juventus 3, Torino 0*, Pescara 0, Chievo 0, Sassuolo 0, Empoli 0

- UNDER 17, 3ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

GENOA-LAZIO 3-1

Domenica 22 aprile ore 11:00, Campo Begato 9 | via Felice Maritano, 20, Genova Bolzaneto

LA CLASSIFICA, 3^ Giornata: 7 Torino, 6 Fiorentina, 6 Parma, 5 Virtus Entella, 4*Sassuolo, 4 Empoli, 3**Juventus, 3* Spezia, 3* Genoa, 2 LAZIO, 2 Sampdoria, 1 Pisa, 0 Livorno.

- UNDER 16, 3ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-SASSUOLO 3-2

Domenica 22 aprile ore 13:00, Centro Sportivo Green Club

LA CLASSIFICA, 3^ giornata: 7 LAZIO, 7 Genoa, 7 Fiorentina, 6 Pisa, 4*Juventus, 4 Sassuolo, 4 Empoli, 3 Virtus Entella, 3* Spezia, 3 Sampdoria, 1 Parma, 1*Torino, 0 Livorno.

- UNDER 15, 3ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SASSUOLO 1-0

Domenica 22 aprile ore 10:30, Centro Sportivo Green Club

LA CLASSIFICA, 3^ giornata: 9 LAZIO, 7 Sampdoria, 6 Fiorentina, 6* Torino, 4 Genoa, 4 Virtus Entella, 4 Parma, 3* Juventus, 3* Spezia, 1 Sassuolo, 1 Empoli, 1 Livorno, 1 Pisa.