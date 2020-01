Lazio, Wilson: "Il derby è una partita a sé. Sfugge ai pronostici" - VIDEO

Il derby è ormai alle porte. Lazio e Roma scaldano i motori in vista di una partita importante per la classifica, ma che rappresenta molto di più. Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ha parlato il capitano Pino Wilson: "Il derby è una partita a sé stante, è un luogo comune ma è la realtà. Sfugge a qualsiasi previsione, a qualsiasi percorso già stabilito. Una sfida bella, non c'è match più emotivo e caldo. Racchiude la mentalità della città di Roma".

IL DERBY E LA CLASSIFICA - "È un derby particolare per noi a livello di matematica, di solito si dice che il pareggio non serve a nessuno, questa volta potrebbe servire a noi per tenere lontano la Roma. Non si scende però mai in campo in un derby per un pareggio. La classifica ci permette questo tipo di ragionamento, ma credo che Simone Inzaghi non disdegni l'idea di vincere la partita".

UOMINI DECISIVI - "Il vantaggio delle assenze che ha la Roma è di tipo tecnico. A livello emotivo chi entra in campo e riesce ad avere una carica giusta non fa rimpiangere coloro che sono rimasti fuori. Gli uomini decisivi possono essere Immobile da una parte e Dzeko dall'altra, ma credo che tutti vorranno essere protagonisti".