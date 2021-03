Lazio Women, alle 14:30 l'esordio della Morace in casa contro il Cesena

Dopo 5 trasferte, tra recuperi e giornate di campionato, finalmente Carolina Morace torna a casa. Oggi alle 14:30, per il 19° turno di Serie B, la Lazio Women ospiterà il Cesena al "Fersini" di Formello e avrà l'opportunità di scavalcare proprio le romagnole al secondo posto con una partita ancora da recuperare. Sarà importante quindi giocare in modo concentrato e deciso se si vuole veramente ambire alla Serie A. Su Instagram l'allenatrice ha scritto: "Per me esordio casalingo dopo cinque partite giocate in trasferta. Un partita molto importante per la classifica, ogni particolare farà la differenza".