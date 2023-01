Lazio Women, battuta d'arresto con il Verona: le dirette concorrenti si avvicinano

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Non una giornata fortunata per la Lazio Women. Nell'anticipo della 14^ giornata le biancocelesti hanno perso in casa contro l'Hellas Verona Women. Decisivo il gol di Rognoni al 4' del primo tempo. Le ragazze di Catini non sono riuscite a sbloccare la partita nonostante siano state in superiorità numerica per una parte di gara e abbiano provato in tutti i modi a buttare giù il muro gialloblu. Si complica quindi il cammino della Lazio che a una giornata dal termine del girone d'andata vede le dirette concorrenti avvicinarsi: il Cittadella ha vinto lo scontro diretto contro il Napoli portandosi al secondo posto a -1 dalle biancocelesti. Le partenopee scendono terze a -2 dalla vetta. Le capitoline chiuderanno il girone settimana prossima ad Arezzo.