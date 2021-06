Lazio Women campione, premiazione in Campidoglio: il comunicato ufficiale

La Lazio Women ha dominato il campionato di Serie B di Calcio Femminile, conquistando la promozione in A. Le calciatrici verranno premiate in Campidoglio, come comunicato ufficialmente dal club biancoceleste: "Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 17, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, la cerimonia di premiazione della squadra Lazio Women, prima classificata nel campionato di Serie B di Calcio Femminile e promossa per la prossima stagione nella massima serie. Alla premiazione, da parte della sindaca Raggi e di Ludovica Mantovani (Figc), parteciperà il presidente Claudio Lotito. La sindaca Virginia Raggi ha voluto organizzare questo evento per dare un autorevole riconoscimento istituzionale alle ragazze, all’allenatrice Carolina Morace e a tutto lo staff della squadra neopromossa, celebrando il successo della squadra bianco celeste della Capitale".

