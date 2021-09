Lazio Women, Carolina Morace: "Abbiamo grandi margini di crescita"

Secondo ko consecutivo per la Lazio Women che dopo la sconfitta all'esordio contro la Sampdoria nella giornata di ieri è stata battuta dall'Inter per 1-0. La coach Carolina Morace però è positiva sul futuro: "Sono soddisfatta, siamo in crescita e si sono viste belle cose. Abbiamo ancora grossi margini di crescita. Continuiamo a mettere la squadra davanti alle individualità, questa deve essere la nostra forza", questo il suo messaggio affidato ai social.

Sono soddisfatta, siamo in crescita e si sono viste belle cose. Abbiamo ancora grossi margini di crescita.



Continuiamo a mettere la squadra davanti alle individualità, questa deve essere la nostra forza.#CmonLazio #ForzaLazio pic.twitter.com/m57En0jEQy — Carolina Morace (@CarolinaMorace) September 6, 2021

