Lazio, ecco la Miss che insegna karate. Lady Basic si presenta: "Innamorata di Roma. E i tifosi..." - FOTO

L'ultima sessione di calciomercato ha portato alla Lazio Toma Basic. L'ex Bordeaux è stato per settimane accostato ai biancocelesti, salvo approdare nella Capitale solamente nei giorni che hanno preceduto il gong finale. Visite mediche in Paideia, ed è immediatamente iniziata la sua nuova avventura. La vittoria contro lo Spezia se l'è goduta dalla panchina dell'Olimpico, ora mette nel mirino l'esordio, che potrà arrivare già alla ripresa del campionato contro il Milan. Nel corso di questa sosta, invece, oltre a proseguire il lavoro in campo agli ordini di Sarri, si è ritagliato qualche momento di relax. E l'ha fatto in dolce compagnia. Accanto al classe '96, infatti, c'è Irena Simunovic. Dotata di splendida bellezza, la ragazza croata ha rapito il cuore di Toma, suo ex vicino di casa.

LA MISS CHE INSEGNA KARATE - I due sono legati sentimentalmente da tempo, come mostrano le foto che li ritraggono insieme, condivise sui profili social di entrambi. Dal momento, dunque, che Basic ha sposato la causa biancoceleste, il trasloco è dietro l'angolo anche per la sua dolce metà. Ma non chiamatelo "sacrificio d'amore", perché Irena sembra completamente innamorata dell'Italia, e in particolare di Roma. Eletta Miss Zagabria, ma insegnante di karate nella vita di tutti i giorni, ha avuto modo di viaggiare spesso pur essendo giovanissima. Le foto delle bellezze della Capitale, però, sono quelle che la Simunovic conserva più gelosamente. Agli scatti del Colosseo, di Fontana di Treni e di Piazza San Pietro si aggiungono, puntualmente, vere dichiarazioni d'amore.

"INNAMORATA DI ROMA" - Lei stessa, intervenuta ai nostri microfoni, ce l'ha confermato, parlando anche dell'imminente futuro che la porterà a trasferirsi nella Capitale: "Sono innamorata di Roma. È perfetta, in tutto: cibo, musica, architettura, lingua, persone. Non vedo l'ora di scoprire nuovi luoghi della città, e in particolar modo di assistere a qualche partita. E poi mi hanno parlato dei tifosi, tanto appassionati". Al termine del suo primo commento come componente d'eccezione del gruppo di "wags" biancocelesti, non poteva non esserci un "forza Lazio". I sostenitori non vedono l'ora di conoscere Basic da vicino. Lui stesso ha parlato del club come della sua prima scelta, e di quanto abbia atteso per poter vestire la maglia capitolina. Lo farà con il sostegno della sua Irena che, con Roma nel destino, ora ne diventerà cittadina.

