De Grandis: "Immobile ha bisogno di campo aperto, ma il gioco dell'Italia..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PORTA AVANTI GLI ESPERIMENTI SENZA I NAZIONALI FORMELLO - Altro allenamento senza i nazionali, Sarri guida lo stesso gruppo degli ultimi giorni: l'unico assente per infortunio è Lazzari, ai box per l'elongazione al polpaccio destro rimediata contro lo Spezia. A breve il terzino verrà ricontrollato,... FORMELLO - Altro allenamento senza i nazionali, Sarri guida lo stesso gruppo degli ultimi giorni: l'unico assente per infortunio è Lazzari, ai box per l'elongazione al polpaccio destro rimediata contro lo Spezia. A breve il terzino verrà ricontrollato,... WEBTV LAZIO, LOTITO: “SQUADRA FORTE E AMBIZIOSA. SARRI MAESTRO, LA SPINGERÀ AL MASSIMO” - VIDEO Dopo aver parlato della stagione della Lazio Women, il presidente Lotito è stato chiamato a esprimersi sulla squadra maschile e sulla sessione di calciomercato che si è appena conclusa. Il numero uno della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti... Dopo aver parlato della stagione della Lazio Women, il presidente Lotito è stato chiamato a esprimersi sulla squadra maschile e sulla sessione di calciomercato che si è appena conclusa. Il numero uno della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DA MUSTAFI A DAVID LUIZ: QUANTE OCCASIONI TRA GLI SVINCOLATI! Il calciomercato ha chiuso i battenti ma non del tutto. Se infatti non si possono più operare operazione in entrata e in uscita le società che ancora non hanno completato la loro rosa possono attingere dal mercato degli svincolati che quest'anno è... Il calciomercato ha chiuso i battenti ma non del tutto. Se infatti non si possono più operare operazione in entrata e in uscita le società che ancora non hanno completato la loro rosa possono attingere dal mercato degli svincolati che quest'anno è...