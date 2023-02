Lazio Women, Catini: "Vittoria storica. Moraca si è calata subito nel contesto"

Fonte: Lazio Style Channel

“È una vittoria stoica, più che storica, per come è maturata, visto che eravamo sotto 2-0 su un campo difficilissimo, contro una squadra che gioca spensierata e sta crescendo grazie al lavoro dell’allenatore". Massimiliano Catini ha così commentato ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria in rimonta delle sue ragazze a Brescia. L'allenatore della Lazio Women ha continuato entusiasta: "Sono tre punti pesantissimi, rispondiamo a un momento che deve darci coscienza delle nostre reali possibilità. Questa è una vittoria del gruppo, un insieme sempre a disposizione dei singoli. Le ragazze sono state brave a non perdere la testa dopo il doppio svantaggio, mantenendo la calma è la lucidità ripartendo po mi forte a inizio ripresa. Si tratta di un risultato importantissimo, il Brescia è una squadra organizzata e darà filo da torcere a chiunque verrà a giocare qui. Anche le dirette concorrenti tengono il passo: la classifica sottolinea l’entità del lavoro che stiamo svolgendo, non molliamo, vogliamo e dobbiamo tenerci stretto il primo posto. Era una partita difficile, servivano delle risposte e queste sono arrivate. Avere la forza di reagire e lottare fino alla fine per conquistare il risultato pieno in questo stadio è da grande squadra".

NUOVI ACQUISTI - "L’arrivo delle nuove avrebbe aiutato molto, così è stato, insieme al rientro di chi finora aveva tirato il carro, come Pittaccio che a destra ha spinto tantissimo. Moraca è entrata con la mentalità giusta, si è calata subito nel contesto, non ha segnato però è entrata nel 3-3, ha combattuto e ha lottato. Sulla qualità della ragazza non ci sono dubbi, rappresenta un importante investimento compiuto dalla società”.