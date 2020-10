Lazio Women, Cianci: "Andiamo avanti con convinzione"

L'attaccante biancoceleste Cianci stava per regalare i primi tre punti casalinghi alla Lazio Women, se non fosse che il Brescia ha segnato il 3-3 istantaneamente. La giocatrice ha raccontato le sensazioni di ieri ai microfoni della radio ufficiale: "Mi hanno strappato un sogno a 30 secondi dalla fine, perché portare la squadra alla vittoria sarebbe stato bellissimo. Ancora non riesco a parlarne, 20 secondi bruttissimi: pensavamo di avercela fatta e invece tutto è andato in frantumi. Le prestazioni ci sono sempre, dato anche il lavoro che facciamo quotidianamente. Sono sicura che ci prenderemo ciò che ci spetta. Andiamo avanti con convinzione".

MARTIN - "Il rapporto con le nuovo è ottimo: adoro Adriana Martin che ha impattato perfettamente con il campionato. Già mi ha fatto due assist quindi c'è già una buona intesa".

PROSSIMO MATCH - "Giocare in trasferta non è mai facile. Noi andremo lì per vincere cercando di migliorare sui cali di concentrazione. Dovremo essere più brave di domenica scorsa".