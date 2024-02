Lazio Women, Ferrandi delusa: "Partita indirizzata da episodi. È mancato..."

Un punto a testa tra Genoa e Lazio Women che va strettissimo alle biancocelesti. La squadra di Grassadonia ha perso l'occasione di confermarsi in vetta, cedendo il passo alla Ternana che ora è al comando della classifica in solitaria. Ai microfoni di Be.Pi.Tv, per analizzare la prestazione, è intervenuta Giulia Ferrandi. Queste le sue considerazioni: "Questa partita ci lascia tanto amaro in bocca perché per il nostro percorso ogni vittoria è importante. Il fatto che non abbiamo mollato fino alla fine è un buon segnale, sicuramente prenderemo il meglio da questa partita e gli errori per lavorare e concentrarsi per la prossima partita”.

"Cosa non ha funzionato? Abbiamo trovato un Genoa molto organizzato che si difendeva bene, è mancato quel guizzo in più. Una partita indirizzata da episodi, discutibili e non, merito a loro che nelle occasioni che hanno avuto le hanno sfruttate e noi poco ciniche sotto porta”.

“Arezzo? Continueremo a vivere partita dopo partita come delle finali, dovremo essere aggressive con la voglia di arrivare su tutti i palloni. Ogni domenica è una grande sfida per poi arrivare alla fine, tireremo una linea per fare i conti".

