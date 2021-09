Lazio Women - Fiorentina Women, Breitner: "Sarà una battaglia"

Lazio Women e Fiorentina Women sono ferite nell'orgoglio. Entrambe ferme a zero in classifica, hanno voglia di rivalsa. Domenica si affronteranno e vedremo chi ha più fame. Nell'attesa della sfida, la centrocampista viola Stephanie Bretner ha parlato ai canali ufficiali della società per raccontare le proprie sensazioni sulla partita e non solo: "Abbiamo analizzato le sconfitte, credo che possiamo e dobbiamo migliorare in tutti i reparti, perché in questo momento non stiamo facendo buone cose. I dirigenti ci hanno detto di lavorare, lavorare e lavorare. Penso che non bisogna molto parlare, perché tutti sappiamo che è un momento difficile da superare".

GARA CONTRO LA LAZIO - "Sarà una partita difficile, soprattutto dal punto di vista fisico, speriamo di ottenere risultato per spezzare questo momento di negatività e per ripartire. Sia loro che noi siamo con le spalle al muro, il campionato quest'anno è molto competitivo, mi aspetto una partita come una battaglia. Dovremo agire con intelligenza, cattiveria e freddezza, e soprattutto aiutarci fra di noi nei momenti di difficoltà".