Lazio Women, Grassadonia: "La società è sempre al nostro fianco. 2025 sarà anno di crescita"

Anche il tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia a margine della cena di Natale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il 2024 è anno da ricordare per la Lazio. Quella contro il Milan è stata una vittoria di campionato molto difficile. Ora c’è stato questo primo scorcio di campionato e, nonostante la classifica non rispecchi il valore delle ragazze, la squadra è in crescita e siamo molto contenti. Vittoria fondamentale perché le ragazze ne avevano bisogno, meritata contro una squadra forte anche se avremmo meritato anche in tante altre gare. La società ci supporta, è molto presente, abbiamo la fortuna di guidare un gruppo di ragazze serie. Per il 2025 mi auguro di continuare questo percorso di crescita e spero in un anno di grandi soddisfazioni".