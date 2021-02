Lazio Women, il derby è tuo: negli spogliatoi le ragazze della Morace imitano i colleghi maschi

La Lazio Women trionfa nel derby con la Roma Calcio Femminile, vincendo per 2-1, con i gol di Martin e di Di Giammarino che hanno firmato la rimonta. A non passare inosservata però, non è stata neanche l'esultanza, (postata su Twitter dall'allenatrice Carolina Morace), per molti versi simile a quelle della prima squadra maschile, in occasione proprio del derby, e dell'Atalanta. Foto di gruppo nello spogliatoio, con tanto di esultanza social. La Lazio Women ora torna a sognare in grande, mettendo nel mirino la promozione in massima divisione.

Lazio Women, la Morace trionfa nel derby: “Vincerlo in rimonta è ancora più bello” - FOTO

Samp, Augello: "Interesse della Lazio? Non ne so nulla. Sul gol all'andata..."

TORNA ALLA HOME PAGE