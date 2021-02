Lazio Women, la vittoria tarda ad arrivare: con il Tavagnacco finisce 0-0

La Lazio Women sembra essere maledetta, non riesce a vincere. Le ragazze della Morace hanno pareggiato 0-0 il recupero della 13^ giornata di Serie B contro il Tavagnacco, conquistando l'ottavo segno 'X' in campionato. Le biancocelesti rimangono così dietro le friulane in campionato a un punto di distanza, mentre il primo posto è lontano 7 punti, ma ci sono ancora due partite da recuperare (compresa la prossima uscita contro il Perugia, già annunciata come rinviata, ndr).