Lazio Women, Le Bihan: "Emozionata di essere qui. Ho parlato col mister e..."

Clarisse Le Bihan è l'ultimo acquisto, per il momento, della Lazio Women. Un'altra centrocampista dopo Zsanett Kajan che si aggiungerà all'organico già a disposizione di Mister Grassadonia. La francese, dopo il comunicato che ha ufficializzato il suo trasferimento, ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club: "Sono felice di essere qui, sono voluta tornare in Europa per scoprire un nuovo paese e una nuova cultura. Ho parlato con mister e dirigenti, mi è piaciuto il progetto e ciò che si desidera costruire è qualcosa di importante. Ho giocato due anni e mezzo negli Stati Uniti, nel corso dei quali sono migliorata fisicamente e sono cresciuta sia come persona sia come atleta. Ora sono emozionata perché voglio vedere cosa succederà in questa nuova esperienza”.

“La Lazio per me è stata una buona scelta perché è una squadra che vuole giocare bene a calcio e spero di aiutare bene il gruppo. Tra Serie B e Serie A bisogna compiere un grande step, ma stiamo lavorando tanto e spero di fare bene in campionato. Sono una calciatrice a cui piace tanto lottare per la squadra e giocare insieme alle mia compagne. Mi piace usare la mia tecnica per aiutare la squadra a andare in gol. Sono dotata di un buon tiro, penso di essere una leader e non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà questa esperienza”.

“Spero che la Lazio possa aiutarmi a tornare in Nazionale, questo è uno dei miei obiettivi. In passato ho giocato con la Francia: se avrò performance di alto livello, le porte non sono chiuse. Vedremo".

