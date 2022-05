Lazio Women, Lotito in trattativa con il Pomigliano: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio Women potrebbe rimanere in Serie A. Dopo la cessione del titolo dell'Empoli al Parma, un'altra squadra che si è salvata potrebbe vendere. Il calcio femminile entrerà dalla prossima stagione nel professionismo e non tutti i club possono permettersi determinate spese. La FIGC ha permesso alle squadre maschili di acquistare i titoli e iscriversi al campionato. Da quanto si apprende il Pomigliano avrebbe deciso di passare la mano e alla porta ci sarebbe la Lazio. Lotito è in trattativa avanzata con la società campana. Serviranno giorni prima dell'annuncio ufficiale.