Lazio Women, Martin alimenta il sogno promozione su Instagram - FOTO

Arrivata a poche partite dal termine della stagione, la Lazio Women è a un crocevia: spingere sull'acceleratore e tentare il tutto per tutto per la promozione in Serie A o farsi sovrastare dalla pressione e non centrare l'obiettivo. L'attaccante spagnola Martin, che sta trascinando la squadra con i suoi gol e che sta comandando la classifica capocannonieri del campionato, non ci ha pensato due volte a indicare la strada. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha scritto: "I limiti sono nell'anima di chi è a corto di sogni! FORZA LAZIO".