Lazio Women, Morace: "Grazie per l'affetto, ora testa al match di domenica" - FT

L'amore per la Lazio è qualcosa di inspiegabile. I tifosi biancocelesti sono capaci di tutto, soprattutto dare tanto affetto a chi entra a far parte di questa grande e unica famiglia. Nei giorni scorsi Carolina Morace è tornata a casa, diventando la coach della Lazio Women, e immediatamente i laziali l'hanno sommersa di messaggi. Nel suo post su Instagram di oggi ha voluto ulteriormente ringraziare questo flusso positivo che porta energia: "Un grazie di cuore a tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni". Poi è tornata alle cose di campo, puntando il primo obiettivo: "Ora focalizziamoci sul match di domenica contro il CITTADELLA WOMEN!". Le venete sono solo a 2 punti dalle biancocelesti, quindi servirà un approccio alla gara diverso dalle ultime uscite per cercare di conquistare punti e terreno sulle avversarie.