Lazio Women, non solo Eriksen: pronto un nuovo rinforzo a centrocampo

La Lazio dopo l'acquisto di Louise Eriksen è pronta a rinforzare ancora il suo centrocampo con un nuovo innesto proveniente dal campionato italiano...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova Lazio Women prende forma. Le ragazze allenate da mister Catini vogliono tornare in Serie A e i nuovi dirigenti Angelo Fabiani ed Enrico Lotito, coadiuvati da Mario Bianchessi, stanno costruendo una rosa con l'obiettivo di aprire un ciclo nella massima serie. Dopo l'acquisto di Louise Eriksen, cugina del campione danese, per la mediana, i biancocelesti sarebbero vicini a un colpo tutto italiano.

Nelle prossime ore, infatti, potrebbe accettare l'offerta ricevuta dalla Lazio la centrocampista Sofia Colombo. Classe 2001 quest'anno ha giocato in prestito al Napoli, ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter, che sarebbe disposta a lasciarla andare. I biancocelesti si assicurerebbero un profilo per il presente, ma anche in prospettiva, come dimostrano le sue numerose presenze nelle sezioni giovanili della Nazionale.