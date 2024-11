Lazio Women, Oliviero: "Siamo una famiglia, siamo affezionate alla maglia e..."

Giornata di doppia vigilia in casa Lazio, domani scenderanno in campo anche le ragazze di Grassadonia. Le biancocelesti affronteranno l'Inter alle 15 in trasferta e ai microfoni ufficiali del club è intervenuta Oliviero per presentare la gara. Queste le sue parole: "Sicuramente la vittoria porta un entusiasmo nuovo che stavamo cercando da tempo, lavoriamo duramente tutte insieme da inizio anno per cercare di portare più risultati a casa possibile. Ci è dispiaciuto per come sono andate le ultime gare. Sicuramente il rispetto che ci stanno dimostrando anche le avversarie, per come ci vengono ad affrontare in campo, è importante per come abbiamo preparato da inizio anno tutte le gare. Abbiamo sempre giocato a viso aperto senza paura, noi abbiamo rispetto per le altre e per la loro storia. Ma abbiamo sempre dimostrato che è un campionato equilibrato e abbiamo rosicchiato i punti che abbiamo”.

“Se siamo una famiglia? Questa squadra ha uno spogliatoio fantastico, ci rispettiamo l’un l’altra e soprattutto in campo diamo tutto per la compagna. Soprattutto per chi ha avuto la possibilità di giocare un po’ meno, tutte ci alleniamo per l’altra. C’è un legame dentro e fuori dal campo e questo crea un rispetto grandissimo”.

“Il sistema di gioco aiuta le calciatrici, è vero che è solo un modulo e aiuta le calciatrici. Il mister mette tutte nelle condizioni di dare il meglio, dobbiamo cercare di fare sempre meglio a prescindere dal sistema di gioco”.

“Ascoltiamo le canzoni della Lazio sin dal primo giorno, ci piace calarci nella realtà. Ci stiamo affezionando a questa maglia, vogliamo fare di più per la Lazio e con la Lazio”.

