Lazio Women, Seleman: "Abbiamo sprecato molto, siamo bloccati mentalmente"

Ancora un altro pareggio per le ragazze della Lazio Women, che a Cesena si fanno recuperare al 94'. Sembra che le biancocelesti non sappiano più vincere (questo è il terzo pareggio consecutivo, ndr), ma comunque sono imbattute e rimangono al secondo posto in classifica. L'allenatore Seleman, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha provato a dare una spiegazione a ciò: "Questo è un periodo in cui le cose non vanno bene sotto il profilo della realizzazione. Ci si mette un po' tutto perché c'era un fuorigioco importante e abbiamo preso il gol del pareggio. Resta vero che abbiamo sprecato molto, potevamo chiuderla prima. Abbiamo buttato due punti nonostante abbiamo fatto una bella partita, di gruppo".

BLOCCO MENTALE - "C'è rammarico. Sono convinto che arriverà il nostro momento: le ragazze sono meravigliose che stanno capendo la difficoltà e si stanno compattando ancora di più. Nessuno ci ha mai messo sotto, abbiamo sempre fatto la partita, ma per qualcosa riusciamo sempre a non portare a casa il risultato. Dobbiamo sbloccarci mentalmente".

SCONTRO AL VERTICE - "Penso che il prossimo match contro il Pomigliano sia la partita giusta per rimettere le cose in ordine. Ospiteremo la prima in classifica e lavoreremo per accorciare la classifica, superarla e ripartire con autostima e forza. Questa mattina ho ricevuto i messaggi delle ragazze che non si vogliono fermare, loro ci credono veramente".

DIFESA A 3 - "La difesa a 3 mi sta dando tante sicurezze, nonostante prendiamo gol. Le terze sono molto propositive, ma non è tanto il modo di giocare quanto l'approccio alla gara. Tutto è migliorabile perché se no saremmo a punteggio pieno. Rimaniamo convinti delle nostre potenzialità perché siamo ancora imbattuti. Dal momento in cui ci sbloccheremo con la testa, sarà tutto diverso. In questo momento dobbiamo solo lavorare".

CAMPIONATO ANOMALO - "Il campionato è molto anomalo perché le prime gare sono state come amichevoli, per cercare di prendere la misura e minuti nelle gambe. Speriamo ora si risolva tutto e che si possa continuare a giocare".