Lazio Women, Seleman (all.): "Giocare a Formello ci dà un forte attaccamento"

L'allenatore della Lazio Women, Ashraf Seleman, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare l'ultima partita della sua squadra e per spiegare il forte senso di attaccamento che c'è con la società biancoceleste: "Ieri abbiamo perso 4-1 a Napoli in modo immeritato. Le ragazze hanno giocato bene, pagando alcune ingenuità che hanno determinato un risultato esagerato. Avevamo alcune indisponibili, così ho inserito chi aveva giocato meno finora. Questa sconfitta però non deve intaccare le nostre certezze, quelle che ci siamo costruite con i 4 punti conquistati nelle prime due giornate di campionato, dove abbiamo battuto una grande squadra come il Chievo Fortitudo. Cerchiamo sempre un gioco corto e veloce, sfruttando al meglio le caratteristiche della rosa".

"Ora c'è la sosta di tre settimane, poi affronteremo nuovamente il Napoli in campionato e il 10 novembre avremo il derby contro la Roma CF in Coppa e la settimana successiva in campionato. Sono fiducioso, visto che le nuove si sono subito inserite grazie anche alla disponibilità di chi c'era già in rosa. Devo dire grazie al Presidente Lotito, a Bianchessi e a Monica Caprini per l'opportunità che mi hanno dato. Sentiamo la fiducia, giocare a Formello poi ci dà un attaccamento ancora più forte a questa maglia. Speriamo di continuare a crescere e invogliare i tifosi a venirci a vedere. La Società punta alla crescita di questo movimento".

