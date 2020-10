Lazio Women, Seleman: "Ottima prestazione, ora lo scontro diretto contro la Riozzese"

La Lazio Women ha iniziato bene il suo campionato ottenendo 7 punti in tre partite. Il prossimo match sarà già importante in ottica promozione dato che l'avversaria sarà la Riozzese, attualmente in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tecnico Seleman ha parlato così delle due partite ai micorofoni di Lazio Style Radio.

LA PARTITA - "Abbiamo fatto una bella gara. Abbiamo regalato l’1-0 e questa è la nota dolente, ma abbiamo avuto una grande reazione. Una delle migliori prestazioni dell’anno, anche se l’avversario non era di primo livello. Siamo soddisfatti, soprattutto dopo la partita contro il Brescia."

CONTRO IL BRESCIA - "Nell’intervallo qualcosa è successo, mi sono arrabbiato in maniera molto veemente per dare la carica. Non possiamo solo dire di essere le migliori, dobbiamo dimostrarlo e così è stato fatto nella ripresa. Questa settimana abbiamo fatto meglio e speriamo di aver preso la strada giusta. Siamo entrate in campo con voglia di dimostrare. Abbiamo fatto tanti gol in queste prime partite, anche se è vero che stiamo concedendo un po’ di più."

IL PROSSIMO INCONTRO - "La Riozzese fisicamente è più forte di noi, sono “bestie” e fanno di questo la loro forza. Hanno due tre giocatrici eccezionali in grado di cambiare la partita. Dobbiamo essere brave nei tempi di gioco ed essere più veloci con la palla tra i piedi, non dobbiamo andare a scontro e contrasto ma muovere velocemente la palla. Sarà uno scontro diretto reale che seppur non indirizza dà un senso e un valore alle forze del campionato."

IL CAMPIONATO - "La grande sorpresa sarà il Pomigliano, in casa soprattutto sarà difficile da battere. Chi farà bene sarà il Ravenna che è fortissima, mi aspettavo qualcosa in più dal Chievo. Le migliori sono Ravenna, Como e Tavagnacco oltre a noi, poi ci sono le sorprese."

OBIETTIVI - "L’obiettivo non è la Coppa ma il campionato. Abbiamo vinto la prima, sarà bello ora giocare contro una squadra di Serie A come l’Inter, è un modo in più per noi per capire a che punto siamo nel caso il prossimo anno dovessimo essere in quella categoria."

