Lazio Women Under 15, Giulia Campofiorito convocata in Nazionale: il comunicato

Il Settore Giovanile della Lazio sta dando grandi soddisfazioni alla società. Alle convocazioni dei giovani nelle Nazionali maschili si aggiunge quella di Giulia Campofiorito, calciatrice del settore giovanile femminile della Lazio in Nazionale Under 15. Di seguito il comunicato: "Nuova convocazione per il Settore Giovanile femminile della Prima Squadra della Capitale. Ad esser stata selezionata dalla Nazionale italiana Under 15 è stata Giulia Campofiorito. La giovane calciatrice biancoceleste è stata convocata in occasione dei raduni delle selezioni territoriali avviati già dalla FIGC nei mesi di maggio e giugno. Il raduno si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpico CONI di Tirrenia dal 7 all’11 settembre"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Etienne Tare e le minacce social: "Criticare ok, ma si è andati oltre"

Serie A, anticipi e posticipi del girone d'andata: ecco il calendario della Lazio