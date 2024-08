Lazio Women, Zanoli: "Derby? Arriveremo col sangue negli occhi. Ai tifosi chiedo..."

Sta per iniziare la settimana d'avvicinamento al debutto in campionato, la Lazio Women lo farà nel derby, e per concludere al meglio la preparazione estiva le biancocelesti hanno disputato un'amichevole contro il Napoli. Un assaggio di quella che sarà la Serie A, le ragazze di Grassadonia ne sono uscite sconfitte ma la prestazione non è stata negativa. A commentarla ai microfoni ufficiali del club è stata Martina Zanoli: "Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, di questo ne sono certa e sicura. Il margine di crescita per me è enorme e manca forse quella cattiveria agonistica che ti permette di vincere contrasti, andare su tutte le palle e poi di vincere le partite. Sono molto positiva. Il derby è la partita perfetta per trovare questa cattiveria, questa voglia di vincere, perché comunque è una partita molto sentita in cui dai tutto. Arriveremo a questa prima di campionato col sangue negli occhi, credo in questo gruppo. Ho tanta fiducia”.

“Le prime settimane, sono arrivata quando le ragazze erano già in ritiro, mi sono ambientata. Ora mi sento molto meglio però ovviamente giorno dopo giorno sento che cresco e che miglioro. Sono contenta di questo perché mi sento bene”.

“Io sono più un terzino a cui piace spingere e fare la fase offensiva, ho giocato come braccetto e ero improntata a difendere. La duttilità di una giocatrice è importante, anche per conoscere nuovi ruoli e sapersi adattare a farli. In qualunque posizione mi metto il mister cercherà di dare il massimo”.

“Mi hanno detto le ragazze che il derby è molto sentito e che il tifo è molto forte. Voglio dire ai tifosi di venirci a sostenere perché serve il dodicesimo uomo in campo”.

