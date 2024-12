Lazio, Zaccagni primo errore dal dischetto in carriera: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

Al ventunesimo minuto della partita tra Lazio e Napoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la squadra di Marco Baroni ha l'occasione di portarsi in vantaggio dagli undici metri. Hysaj manda in porta Pedro che, a tu per tu con Caprile, viene steso e causa calcio di rigore. Un'occasione per Mattia Zaccagni che si impossessa subito dal pallone e lo posa sul dischetto pronto a confermarsi un cecchino. Se una prima volta c'è per tutti, però, questo amaro destino è toccato anche al numero dieci biancoceleste che, dopo il fischio dell'arbitro e la sua consueta rincorsa, calcia a incrociare a mezza altezza favorendo l'intervento del portiere napoletano. Un'occasione mancata che segna per Zac il suo primo errore dal dischetto in carriera, dopo gli 8 tirati in carriera, di cui 6 con la Lazio (5 realizzati). Ma non solo. Per la formazione capitolina si tratta anche del secondo errore stagionale, dopo quello di Castellanos contro l'Empoli, un dato che non si realizzava dalla stagione 2022/2023, quando a sbagliare furono Immobile contro lo Spezia e Luis Alberto contro la Salernitana. In entrambi i casi, comunque la Lazio vinse (4-0 e 2-0), esattamente come quest'anno contro l'Empoli e Napoli.