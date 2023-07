Lazio | Zakharyan, era tutto fatto col Chelsea. Poi la guerra...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome nuovo per il centrocampo della Lazio è Arsen Zakharyan. Il baby russo potrebbe essere l'alternativa a Zielinski. Il giocatore è una dei giovani in rampa di lancio. Classe 2003 e un talento cristallino, il giocatore della Dinamo Mosca è in scadenza nel 2024 e il club sovietico vuole cederlo per evitare di perderlo a zero. Il giocatore era finito nel radar di Chelsea e Feyenoord che non sono riusciti a prenderlo. Gli olandesi non hanno trovato l'accordo con i russi, mentre è diverso il discorso per gli inglesi. I Blues erano disposti a pagare la clausola di 14 milioni di sterline (poco più di 16 milioni di euro), ma hanno avuto problemi legati alla guerra in Ucraina. Dopo l'inizio del conflitto, il Chelsea ha cambiato proprietà con Abramovich che ha venduto al consorzio guidato da Todd Boehly. Nonostante il passaggio di proprietà, il club britannico non ha potuto affondare il colpo per la lente di ingrandimento messa sulle finanze del club e le operazioni con il paese di Putin. La Russia ha avuto sanzioni e limitazioni e gli affari con le aziende europee vengono super controllati. Gli inglesi, quindi, per evitare problemi e per allontanare l'ipotesi che potesse esserci ancora un legame tra club e governo russo ha preferito non chiudere l'affare nonostante il profilo stuzzicasse, e non poco, a Stamford Bridge. Ora il giocatore è sul mercato e la Dinamo Mosca è pronta a scendere un po' dalle richieste iniziali visto che rischia di perdere il calciatore tra undici mesi a parametro zero.