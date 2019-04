Lazio, Zarate ripensa alla Coppa Italia: "Dieci anni fa quella serata incredibile, si volava in finale..." - VIDEO

Dolci ricordi, in cui crogiolarsi: Mauro Zarate ripensa alla Lazio e sorride. Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia che i biancocelesti disputeranno contro il Milan, l'ex fantasista laziale condivide un video della semifinale vinta contro la Juventus. Era il 22 aprile 2009, la squadra allora allenata da Delio Rossi vinceva per 2-1: Zarate apriva il match, Kolarov raddoppiava. A nulla serviva la rete di Del Piero. A maggior ragione dopo la gara d'andata finita con lo stesso risultato. "Accadeva 10 anni fa questa serata indimenticabile, lasciavamo la Juventus dietro per andare in finale di Coppa Italia...", scrive l'argentino. Dolci ricordi, prima di pensare al presente: la Lazio vuole sognare un'altra nottata indimenticabile.

COPPA ITALIA, LAZIO IN VIAGGIO VERSO MILANO

MILAN - LAZIO, DOVE VEDERLA

TORNA ALL'HOMEPAGE