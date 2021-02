Lazio, Zauri: "Momento difficile per Musacchio. Bologna? Ci sarà da sudare"

Luciano Zauri ha parlato ai microfoni di Radiosei dell'ultima gara dei biancocelesti contro il Bayern Monaco. L'ex capitano ha poi ricordato anche i suoi anni a Roma e non solo. Ecco le sue parole.

LAZIO-BAYERN - "Quando un attaccante sbaglia un gol la partita resta sullo 0-0, se sbaglia un difensore vai sotto di un gol. Chiaro che Musacchio ha commesso un errore ma dalla reazione si vede la stoffa di un giocatore. La Lazio l'ha preparata in un certo modo e l'ha fatta come voleva per certi versi, chiaro che l'errore ti condiziona il resto della partita. Se la sarebbe giocata alla sua maniera, l'errore iniziale ha spianato la partita al Bayern. Sicuramente è un discorso di squadra, sono quelli più bravi a mettersi la squadra sulle spalle. Le cose non sono andate come la Lazio sperava, facile puntare il dito su Musacchio ma è un discorso generale quando si perde in maniera così netta. La Lazio è una squadra forte ma ha incontrato una squadra più forte, sta facendo benissimo. C'è delusione ma deve ripartire, c'è anche un ritorno da giocare. Dovrà affrontarlo con la formazione migliore e provare a giocarsela. Non bisogna lasciare nulla al caso".

INZAGHI - "Le cose non si improvvisano, è un grande allenatore che si è costruito sul campo. Ha dato vita ad un giocattolo quasi perfetto, sappiamo l'ambiente di Roma come si esalta e si butta giù in un attimo. Ha un grande rapporto con la squadra, complimenti a lui e alla società che remano dalla stessa parte. Marusic? Può giocare su entrambe le corsie, ha dei mezzi fisici straordinari. Ora crede nei propri mezzi e si vede, rischia le giocate".

MUSACCHIO - "Ha alle spalle una carriera di alto livello, l'errore ti condiziona e per lui è un momento non positivo. Per me comunque è un difensore affidabile che farà comodo a Inzaghi. Chiaro che quando un nuovo acquisto commette un errore così dà subito all'occhio. Non è facile per un giocatore catapultato in una nuova realtà dover far fronte ad un errore così".

BOLOGNA-LAZIO - "Le sconfitte tolgono certezze e ti può rimanere addosso qualcosa nelle partite successive. Non sarà una gara semplice perché Mihajlovic è un allenatore top, il Bologna ha tutto per poter vincere. La Lazio dovrà sudare molto per portare a casa qualcosa".

LA 'PARATA' CON LA FIORENTINA - "Se rivedi le immagini con lo sguardo cerco subito quello dell'arbitro. Per fortuna nostra non ha visto nulla e ci siamo salvati. Non è una cosa di cui vado fiero perché non si fa però l'istinto ha prevalso. Su quelle cose ci marciano tutti, poi io mi sono scusato".

RICORDI - "È stato un crescendo di emozioni uniche, ne ho vissute talmente tante nel mondo Lazio che ricordarne solo una è riduttivo. La Lazio ti entra dentro, è una maglia pesante perché rappresenti una città. L'ho portata con onore e orgoglio".