Lazio - Zenit, all'Olimpico Lazzari festeggia l'esordio in Champions League

Manuel Lazzari raggiunge l'ennesimo traguardo. L'esterno della Lazio, mandato in campo dal 1' da Simone Inzaghi nella sfida contro lo Zenit San Pietroburgo, festeggia l'esordio in Champions League. L'ex Spal non era a disposizione del tecnico nelle prime tre gare dei biancocelesti nella competizione, contro Borussia Dortmund e Bruges. Per lui si tratta dunque di un vero debutto, e dell'ennesimo tassello importante in un percorso iniziato in Serie D tra le fila del Montecchio Maggiore e che ha portato Lazzari a calcare il palcoscenico della Serie A con la maglia biancoceleste.

