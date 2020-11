Calciomercato Lazio, la Fiorentina alla ricerca di un attaccante: Caicedo l'ultima idea

La Fiorentina tornerà sul mercato nella prossima sessione di calciomercato. Chi è in rosa al momento non ha convinto e il nuovo allenatore, Cesare Prandelli, ha bisogno di un rinforzo in attacco. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Commisso, che non sarebbe disposto a spese folli per accontentare il tecnico, avrebbe messo gli occhi anche su Felipe Caicedo, in scadenza nel 2022. L'ex Espanyol è stato a un passo dalla cessione in estate, ma l'inizio stagionale, nel corso del quale il 'Panterone' è andato a segno 4 volte in 9 gare, è stato tutt'altro che sottotono. I suoi gol sono stati decisivi per Simone Inzaghi, che gli ha pubblicamente fatto i complimenti più volte. Per il momento si tratta solamente di un'idea di mercato, non si esclude possa diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Ma appare complicato, almeno in questo momento, vedere il "bomber dell'ultimo secondo" lontano dai biancocelesti.

