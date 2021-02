Lazio, Zoff: “La vittoria con l’Atalanta non mi sorprende. E sul derby...”

La Lazio è concentrata sulla prossima sfida, dopo aver portato a casa tre punti pesanti battendo l'Atalanta. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Zoff: "La vittoria della Lazio a Bergamo non mi ha sorpreso affatto. Già in Coppa Italia c'è stato qualche sintomo e quando la squadra di Inzaghi gioca in questo modo è dura per tutti. Ora voglio vedere come va la gara con il Cagliari, può essere una gara tranello. Voglio vedere come la Lazio riesce a dare continuità a questo momento così importante. Nel derby non ero preoccupato, l'assenza del pubblico ha fatto in modo che uscissero i valori".