Lega, indignazione per la campagna anti-razzismo: due club in disaccordo

Solo diciotto giorni fa, il 29 novembre scorso, i club di Serie A hanno diffuso una lettera contro il razzismo, un appello a coloro che “vogliono bene al calcio”. La Lega, invece, ha utilizzato tre scimmie per la campagna anti-razzismo, con l’obiettivo di “diffondere i valori dell’integrazione, della multiculturalità e della fratellanza”. La scelta dell’organo collegiale ha scatenato l’indignazione del mondo del calcio. Il Milan, per esempio, ha preso le distanze sui propri canali ufficiali: “L’arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell’utilizzare delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi della totale carenza di condizione”. A quelle dei rossoneri hanno fatto eco le parole della Roma: “La Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo”.

