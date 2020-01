Lega Serie A, grana Mediapro: chiesti 200 milioni di risarcimento

Grana Mediapro per la Lega Serie A. Come riportato da Tuttomercatoweb.com il gruppo spagnolo ha chiesto un risarcimento di 200 milioni a seguito dei continui rinvii di Via Rosellini sulla proposta di 1.3 miliardi per i diritti televisivi del triennio 2021-2024. In Lega c'è qualche dubbio sulla consistenza finanziaria dell'azienda e per questo Mediapro, che ha già versato una caparra da 64 milioni, ritiene che la questione possa provocare dei danni d'immagine. Lo scorso anno fu la Lega ad avviare un procedimento legale per ottenere 450 milioni, la differenza tra quanto offerto per il triennio 2018-2021 e quanto incassato da Sky e Dazn dopo la mancata presentazione della fideiussione.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO DA MONTECITORIO

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI OGGI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE