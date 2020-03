Legrottaglie: "Lo Scudetto non va assegnato. Dispiace per la Lazio..."

Difficile prendere decisioni in merito al campionato, l'emergenza Coronavirus ha frenato la competizione. Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Legrottaglie: “Istintivamente direi che lo scudetto non va assegnato. Facendo analogie con quello che stiamo vivendo, mi sono chiesto se il virus ha fatto distinzioni. No, la risposta è no. Tutti siamo soggetti a quanto accade, il virus ha colpito tutti e quindi occorre reagire, dando il segnale di accettazione delle decisioni atte a proteggersi. Mi sono anche chiesto se nel regolamento del calcio c'è una regola che preveda una determinata soluzione per una situazione del genere, e non credo proprio ci sia. Dispiace per chi voleva vincere, penso a esempio alla Lazio che ancora era in corsa, ma tanto uno scontento ci sarà sempre. Rispettiamo le regole”.

