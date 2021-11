Lichtsteiner: "Lazio in miglioramento, la Juve avrà molta pressione"

3 anni alla Lazio e 7 alla Juventus fanno di Stephan Lichtsteiner il grande doppio ex della sfida di sabato. I biancocelesti ospiteranno la squadra di Allegri all'Olimpico dove l'ex terzino ha iniziato la sua carriera in Serie A che lo ha portato poi a vincere tanto proprio con la "Vecchia Signora". In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei lo svizzero ha analizzato il momento delle due squadre: "Mi sembra che la Lazio stia assorbendo il cambio di allenatore: Sarri ha portato un nuovo sistema di gioco e idee diverse, finora quindi ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma la situazione mi sembra in miglioramento". Sulla difficoltà della partita per la Juve non ha dubbi, anche se vede ancora i bianconeri in lizza per il titolo: "All’Olimpico la Juve avrà molta pressione: non può più sbagliare se vuole rientrare nella lotta per lo scudetto". Infine una chiosa sull'Italia e su Ciro Immobile, difeso dalle troppe critiche: "Problema in attacco? Avete un problema di confronti col passato, perché per vostra fortuna avete sempre avuto grandissimi campioni in attacco. Ma Immobile è bravo, la sua storia è piena di gol. non dovete preoccuparvi. Ci vedremo in Qatar".