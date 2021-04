Liga, episodio di razzismo in Cadice - Valencia: nessuna sanzione per Juan Cala

Juan Cala, difensore del Cadice, non subirà alcuna sanzione per razzismo. Secondo quanto riportato da 'Cadena Cope', la società specializzata in lettura del labiale incaricata dalla Liga, sarebbe arrivata a una conclusione dopo aver analizzato immagini e audio. In particolare, il giocatore non avrebbe proferito alcun insulto razzista nei confronti di Mouctar Diakhaby. Il match contro il Valencia era stato sospeso proprio per l'abbandono del campo da parte della squadra guidata da Javi Garcia. I compagni avevano infatti deciso di interrompere la gara dopo gli insulti a sfondo razzista ricevuti dal difensore, salvo poi rientrare sul rettangolo di gioco e concludere la partita. Dopo l'episodio ci si aspettava una sanzione per Juan Cala che, però, a questo punto non dovrebbe arrivare.

