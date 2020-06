Liga, pareggio tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid: a San Mames finisce 1-1

Athletic Bilbao e Atletico Madrid hanno pareggiato 1-1, in una partita valida per la 28/a giornata della Liga spagnola. Tutte nel primo tempo le reti: padroni di casa in vantaggio con Muniain al 37', il pari dei colchoneros firmato da Diego Costa appena due minuti dopo. Con questo risultato, l'Atletico di Simeone resta al sesto posto con 46 punti in piena lotta per la Champions League. Baschi a metà classifica con 38 punti.