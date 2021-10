Liga, Tebas all'attacco: "Psg sleale. Mondiale ogni due anni? Ecco cosa vuole fare Infantino"

Ne ha per tutti il patron della Liga Javier Tebas che in una lunga intervista rilasciata a L'Equipe è tornato ad attaccare non solo il Psg ma anche la Fifa e Infantino: "Critico il PSG perché non genera ricavi per potersi permettere questa rosa. Questo provoca una distorsione nell'economia calcistica europea, è concorrenza sleale. Come si spiega che il PSG abbia una rosa di quasi 600 milioni di euro? Con la Ligue 1 non ottiene più di 45 milioni di euro... È impossibile".

SUPERLEGA - "LaLiga ha sostenuto la UEFA al 100%. Siamo completamente contrari a questo progetto. Non vedrà mai la luce del giorno".

MONDIALE OGNI DUE ANNI - "Infantino aveva bisogno di 2.400 milioni di euro per il suo Mondiale per Club. Non li ha trovati sul mercato, visto che ha ottenuto un massimo di 700 milioni. Ecco perché oggi, per finanziare questo progetto, c'è l'idea di un Mondiale ogni due anni. E si inventerà anche un Mondiale per club a gennaio ogni due anni. Questa è la realtà: venderà tutto insieme per venticinque anni. La FIFA può dire che ci sarà un Mondiale ogni settimana, ma vi posso assicurare che i campionati non lo permetteranno".

