Liga, vaccino per i tifosi prima delle partite: i dettagli

Il Covid fa ancora paura e il vaccino è una soluzione al problema. In Spagna, precisamente a Valencia, per poter velocizzare il processo di immunizzazione, il Governo locale ha deciso di offrire la possibilità agli spettatori di Valencia – Real Madrid e Elche – Levante di poter effettuare una dose di vaccino fuori lo stadio, prima di accedere all'impianto per assistere alla partita. Con il tagliando della gara che i tifosi hanno acquistato potranno recarsi in questi hub senza bisogno di effettuare alcuna prenotazione. L’obiettivo del Governo locale è quello di raggiungere l’immunizzazione totale, ora sono a quota 89%.

