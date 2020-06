Lino Banfi: "Quale allenatore mi piace? Mihajlovic. L'ho sempre stimato..."

La ripresa del campionato di Serie A avrà allietato le giornate di molti tifosi italiani, tra cui quelle di Lino Banfi. Il noto attore, interprete dello storico ultratecnico Oronzo Canà, si è concesso ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport' a cui ha svelato - tra una battuta e l'altra - quale sia il suo allenatore preferito di questi tempi: "Ho sempre stimato Mihajlovic, sia come giocatore che come tecnico. Mi piace il suo sguardo, il suo modo di stare in panchina".