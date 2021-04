Liverpool, capitan Henderson e il messaggio della squadra: "Superlega? Non vogliamo che accada"

Caos all'interno della Superlega. La nuova competizione internazionale rischia di collassare a quarantotto ore dalla sua nascita. Nelle ultime sono arrivate forti prese di posizione di tifosi e addetti ai lavori, in particolar modo in Inghilterra. Intanto, anche Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha parlato a nome della squadra nel messaggio condiviso su Twitter: "Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione collettiva. Il nostro impegno nei confronti di questa squadra di calcio e dei suoi tifosi è assoluto e incondizionato". Tutti i 'Reds' hanno pubblicato lo stesso pensiero sui propri profili social.

Superlega, Chelsea e City out. Johnson: "Mi complimento, scelta giusta"

Superlega al collasso: Chelsea e City quasi fuori, altre pronte a lasciare

TORNA ALLA HOMEPAGE