Liverpool, il nuovo acquisto Thiago Alcantara positivo al coronavirus

"Thiago Alcantara è risultato positivo al Covid-19. Attualmente è in isolamento in accordo con le norme sanitarie". Con questo comunicato il Liverpool ha comunicato la positiva del suo nuovo acquisto arrivato dal Bayern Monaco. Il centrocampista brasiliano non sarà disponibile per le prossime gare dei Reds e salterà, con molta probabilità, l'impegno con la Nazionale spagnola.

