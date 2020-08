LLSV ep. 4 - Sabrina, Luigi e un amore a distanza: "Noi, laziali in Toscana" - FT

LLSV - Essere un tifoso non è sempre facile. Difendere la propria squadra contro tutto e tutti, soffrire e gioire per una sconfitta o una vittoria, portare avanti un ideale anche se il resto del mondo non è d'accordo. Tuttavia, quando poi arriva il gol, l'esultanza, l'emozione condivisa con un popolo in festa, le difficoltà sembrano svanire in un batter d'occhio. Complicato essere un tifoso, ancor di più esserlo a 341 chilometri di distanza, quelli che separano Roma da Pontedera, in provincia di Pisa. È questa la storia di Luigi e Sabrina, entrambi toscani e letteralmente malati di Lazio. È stato Luigi a trasmettere alla moglie la fede biancoceleste, a sua volta "appresa" dal papà, di Viterbo. Il ritiro di Auronzo di Cadore per loro è un appuntamento fisso, da non saltare, costi quel che costi. E anche quest'anno, nonostante lo slittamento di circa un mese rispetto al periodo consueto, hanno incastrato tutti gli impegni per ritagliarsi qualche giorno di completa immersione biancoceleste. Mentre Sabrina passeggia a un passo dai calciatori, Luigi li attende sulla riva del Lago di Santa Caterina. La distanza che li separa dall'Olimpico non ha reso meno forte la loro lazialità: "Ci piacerebbe andare più spesso a Roma, allo stadio. Se si giocasse sempre alle 15, riuscirei a organizzarmi. Quando posso, però, non riesco a non approfittarne. E allora seguo la Lazio, in casa o in trasferta". I chilometri non li preoccupano, di fronte a tanto amore sono poca cosa. Telefoni e pc sono sempre connessi sulle ultime notizie del mondo biancoceleste. Si può non respirare l'aria della Capitale, ma questo non può essere un buon motivo per perdersi le ultime di casa Lazio. Essere tifoso non è semplice, ma l'amore rende niente impossibile. La storia di Luigi e Sabrina ne è la testimonianza.

