Lopez: "Sono mancati i big, ma dalla prossima vedremo un'altra Lazio"

Voltare pagina, subito. Non tanto per il risultato ma per come sia arrivato. Una Lazio opaca, troppo brutta per essere vera, che dal prossimo match con la Spal deve tornare sé stessa. L'ex biancoceleste Totò Lopez ne è sicuro, sarà così. Ecco le sue parole a Lazio Style Radio: "Qualche giocatore chiave ieri è venuto meno. La Roma è stata più brillante, ma questo rende il punto ancora più importante. Non aver perso è stato fondamentale, nonostante una giornata no. Loro avevano meno da perdere. La Lazio però c'è, è riuscita a rimanere imbattuta in un derby che sappiamo essere una partita che sfugge sempre a ogni pronostico. I biancocelesti devono continuare sulla propria strada. Anche perché 15 partite senza sconfitte non si ottengono per caso, specialmente considerando le due vittorie contro la Juventus in due settimane. La squadra di Inzaghi non esce ridimensionata. Ora ci sarà la Spal, una gara da vincere. Sono sicuro che sarà subito un'altra Lazio".

L'ANGOLO TATTICO DI ROMA - LAZIO

ROMA - LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE